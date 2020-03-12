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    • Magazin
    • 12.03.2020 16:30
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    • 12.03.2020 16:30
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    Esra Erol'da canlı izle 12 Mart Perşembe | ATV canlı yayın

    Esra Erol'da canlı izle seçeneği merakla araştırılıyor. Hafta içi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Esra Erol'da programında dün 14 Şubat'tan beri hiçbir haber alınamayan Zeliha canlı yayında tüm gerçekleri anlattı. 12 Mart Perşembe günü yayınlanan Esra Erol'da canlı izle seçeneğini ATV üzerinden canlı olarak izleme ekranı ve linki aşağıda yer alıyor.

    Esra Erol'da canlı izle!

    ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başarılı sunucu, 14 Şubat tarihinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zehra Çalışkan'ı buldu. 14 Mart Perşembe günü ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programını takvim.com.tr farkıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN

    ESRA EROL SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ESRA EROL'DA BU HAFTA NELER OLDU?

    Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket'in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! 18 Ocak'ta çocuklarını bırakıp ortadan kaybolan Zeynep Çapar'ı Esra Erol buldu! Zeynep nerede ve kim yanında?

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