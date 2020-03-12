Esra Erol'da canlı izle 12 Mart Perşembe | ATV canlı yayın

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başarılı sunucu, 14 Şubat tarihinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zehra Çalışkan'ı buldu. 14 Mart Perşembe günü ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programını takvim.com.tr farkıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

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ESRA EROL'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Zeliha ve Şevket arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! Kim doğruyu söylüyor! Zeliha, kocası Şevket ve Şevket'in yengesi Halime Hanım ile karşı karşıya gelecek! 18 Ocak'ta çocuklarını bırakıp ortadan kaybolan Zeynep Çapar'ı Esra Erol buldu! Zeynep nerede ve kim yanında?