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    • 13.03.2020 11:35
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    • 13.03.2020 11:36
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    12 Mart kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte, puan durumu!

    kim elendi? 12 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim sorusuna yanıt aranıyor. için vatandaşlar araştırma yapıyor. Fatih Ürek'in sunduğu ve 4 iddialı gelinin yemekler hazırladığı Gelinim Mutfakta programında heyecan sürüyor. Programın son bölümünde en çok puan alan Ezgi birinci olmuştu. Başak ise aldığı düşük puanla büyük üzüntü yaşamıştı. Hüsniye Hanım ve Hatice arasında büyük tartışma yaşanmıştı. Haftanın son gününde bir kişi yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, 12 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu...

    Gelinim Mutfakta birinci kim oldu?

    birinci kim oldu? 12 Mart yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi 5 gün yayınlanan programda gelinler hafta boyunca en çok puanı toplayarak haftanın birincisi olmaya çalışıyor. En az puanı alan gelin ise eleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Mart birinci kim oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA 12 MART PUAN DURUMU!

    Başak 7 puan

    Hatice 12 puan

    Ezgi 16 pua

    Elif 9 puan

    Gelinim Mutfakta 12 Mart günün birincisi belli oldu. Kayınvalidelerden bugün toplam 16 puan alan Ezgi günün birincisi ve çeyrek altının sahibi oldu. Başak ise bugün toplam 7 puan alarak günün sonuncusu ve haftanın finalinde en büyük eleme adayı oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Hatice, kaynanası Hüsniye Hanım ile ters düşerken, Hüsniye Hanım, gelinini korumaya kalkışınca Hatice'nin sert tepkisi ile karşılaştı. Ezgi ve Elif, Hüsniye Hanım ile Hatice'nin taklidini yaparak eleştiri oklarını üstlerine topladı. Yemek tadımı sırasında Reyhan Hanımın verdiği puanlar gerilimi tırmandırdı.

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