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    CANLI İZLE: 'da canlı yayınında son dakika gelişmesi 2 Mart Pazartesi!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında Kadir Bey ve Hanife Hanım kızları Havva Nur'u affedecek mi? Kızlarının evlendiğini ve hamile olduğunu Esra Erol'da canlı yayınında öğrenen anne babanın gözyaşları dinecek mi? Kaçarak evlendi hayatı cehenneme döndü! Eşi ve kayınvalidesi tarafından kaçırılan 2,5 yaşındaki çocuğunu bir aydır göremeyen Gonca’nın feryadı! 20 yıllık eşini kayınvalidesi yüzünden göremediğini söyleyen gelinin isyanı! Kocasına uyku ilacı verip evdeki 200 bin lirayla ortadan kaybolduğu iddia edilen Nuray’la ilgili son dakika gelişmesi! Esra Erol'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, 2 Mart Pazartesi Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

    Esra Erol'da canlı izle!

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan 'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Kaçarak evlendi hayatı cehenneme döndü! Eşi ve kayınvalidesi tarafından kaçırılan 2,5 yaşındaki çocuğunu bir aydır göremeyen Gonca'nın feryadı! 20 yıllık eşini kayınvalidesi yüzünden göremediğini söyleyen gelinin isyanı! Kocasına uyku ilacı verip evdeki 200 bin lirayla ortadan kaybolduğu iddia edilen Nuray'la ilgili son dakika gelişmesi!

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL'DA İZLE 2 ŞUBAT - TIKLA

    Esra Erol'un sunumuyla Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri izleyicileri şaşırtacak. 18 yaşındaki Havva Nur Ölçer, anne ve babasına yaşattıklarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Hepsi ve daha fazlası 2 Mart Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınında!

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    Haberler Magazin CANLI İZLE: Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi 2 Mart Pazartesi!
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