Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Kaçarak evlendi hayatı cehenneme döndü! Eşi ve kayınvalidesi tarafından kaçırılan 2,5 yaşındaki çocuğunu bir aydır göremeyen Gonca'nın feryadı! 20 yıllık eşini kayınvalidesi yüzünden göremediğini söyleyen gelinin isyanı! Kocasına uyku ilacı verip evdeki 200 bin lirayla ortadan kaybolduğu iddia edilen Nuray'la ilgili son dakika gelişmesi!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL'DA İZLE 2 ŞUBAT - TIKLA

Esra Erol'un sunumuyla Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri izleyicileri şaşırtacak. 18 yaşındaki Havva Nur Ölçer, anne ve babasına yaşattıklarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Hepsi ve daha fazlası 2 Mart Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınında!