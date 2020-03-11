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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Mutlu çiftten evlilik provası

    , 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifinde bulunduğu Kolombiyalı sevgilisi ile karesini Instagram'da yayınladı. Ünlü popçu, fotoğrafın altına da 'Karım' notunu düştü.

    Mutlu çiftten evlilik provası
    , 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifinde bulunduğu Kolombiyalı sevgilisi ile karesini Instagram'da yayınladı. Ünlü popçu, fotoğrafın altına da 'Karım' notunu düştü.

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