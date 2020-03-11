Mutlu çiftten evlilik provası

Soner Sarıkabadayı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifinde bulunduğu Kolombiyalı sevgilisi Camelo Lopez ile karesini Instagram'da yayınladı. Ünlü popçu, fotoğrafın altına da 'Karım' notunu düştü.
Soner Sarıkabadayı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifinde bulunduğu Kolombiyalı sevgilisi Camelo Lopez ile karesini Instagram'da yayınladı. Ünlü popçu, fotoğrafın altına da 'Karım' notunu düştü.
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