Dosso Dossi Fashion Show'un 17 Mart'taki defilesi yine gündem yaratacak. İstanbul'da Göbeklitepe konseptiyle hazırlanan podyumda Alessandra Ambrosio yürüyecek. Brezilyalı modele; Ecem Çırpan, Büşra Turan ve Şevval Şahin eşlik edecek.



Ünlü firmanın '2020 İlkbahar- Yaz' kreasyonu merakla bekleniyor.



ECEM ÇIRPAN



BÜŞRA TURAN



ŞEVVAL ŞAHİN