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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    'nun Türk melekleri! , ve ...

    Dünyaca ünlü Brezilyalı manken 17 Mart’ta konseptiyle hazırlanan podyumda yürüyecek. Güzeller güzeli Türk meleklerimiz de ünlü modele eşlik edecek.

    Ambrosio'nun Türk melekleri

    Dosso Dossi Fashion Show'un 17 Mart'taki defilesi yine gündem yaratacak. 'da konseptiyle hazırlanan podyumda Alessandra Ambrosio yürüyecek. Brezilyalı modele; Ecem Çırpan, Büşra Turan ve Şevval Şahin eşlik edecek.


    Ünlü firmanın '2020 İlkbahar- Yaz' kreasyonu merakla bekleniyor.


    ECEM ÇIRPAN


    BÜŞRA TURAN


    ŞEVVAL ŞAHİN

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