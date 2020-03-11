Dosso Dossi Fashion Show'un 17 Mart'taki defilesi yine gündem yaratacak. İstanbul'da Göbeklitepe konseptiyle hazırlanan podyumda Alessandra Ambrosio yürüyecek. Brezilyalı modele; Ecem Çırpan, Büşra Turan ve Şevval Şahin eşlik edecek.
Ünlü firmanın '2020 İlkbahar- Yaz' kreasyonu merakla bekleniyor.
ECEM ÇIRPAN
BÜŞRA TURAN
ŞEVVAL ŞAHİN
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