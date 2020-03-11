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Kuruluş Osman dizisinin Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in annesi ve babasına bakın! Kardeşi de kendisi gibi ünlü

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kadrosunda Burak Özçivit, Alma Terzic, Aslıhan Karalar, Özge Törer, Ragıp Savaş, Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularından biri de Saruhan Hünel. Alişar Bey karakterini canlandıran Saruhan Hünel kimdir, nereli, kaç yaşında herkes merak ediyor. Aynalı Tahir dizisi ile ünlenen deneyimli oyuncunun annesi Bağdat'tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel'in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Kardeşi de ünlü bir şarkıcı. 50 yaşındaki oyuncu bir dönem kardeşi ile küslük yaşamıştı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel olmak üzere ünlülerin aileleri.

11.03.2020 06:41 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





