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    • Magazin
    • 09.03.2020 23:18
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    • 09.03.2020 23:18
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    son ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Mart kim oldu?

    son ödül oyununu hangi takım kazandı? TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Survivor'da bu akşam kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi gerçekleştirildi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırmaya başladı. Aynı zamanda izleyiciler özellikle bu saatlerde 9 Mart Survivor'da eleme adayları kimler oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

    Survivor son ödül oyununu hangi takım kazandı?

    9 Mart Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 2020'nin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Survivor'ın son ödül oyununda Acun Ilıcalı kazanan takımın alacağı ödülü açıkladı. Ödül oyununu kazanan takım, kişi başına beşer parça kızarmış tavuk ödülü aldı. Bu kapsamda kazanan takımı merak eden izleyiciler Survivor son ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    9 Mart 2020 Pazartesi günü Survivor 16. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler arasında önemli bir ödül oyunu yarışı yapıldı. Yaşanan kıran kıran mücadelenin ardından ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

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