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    • Magazin
    • 09.03.2020 23:29
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    • 09.03.2020 23:29
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    Yamaç'a sürpriz teklif: . yeni bölüm fragmanı yayında mı? Cumali, Çağatay'ın peşine düşüyor!

    Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde ortalık karıştı. Yeni bölümde Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunuldu. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun dikkat çekti. 91. bölümün bitmesiyle beraber izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

    Çukur 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Her hafta pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin 91. bölümünde heyecan doruktaydı. Cumali'nin Çağatay'a saldırısı nefesleri kesti. Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yaptı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Çukur 92. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç'a sürpriz bir teklif sunulacak.

    Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali'nin karşısında kimse duramayacak. Cumali'nin Çağatay'a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç'ın Çağatay'ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

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