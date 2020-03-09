Survivor, Çukur, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul hangisi birinci oldu? 9 Mart reyting sonuçları izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 8 Mart Pazar günü total reyting sonuçlarına göre 1. sırada Savaşçı, 2.sırada Survivor, 3.sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. 9 Mart Pazartesi günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu araştırılıyor.
9 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Mart Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 10 Mart Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.