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    • Magazin
    • 09.03.2020 22:40
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    • 09.03.2020 23:34
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    açıklandı mı? Survivor, Çukur, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul hangisi birinci oldu?

    Dizi ve programları izleyen gün içerisinde takip eden izleyiciler hakkında araştırma yapıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Gel Dese Aşk tekrar bölümüyle, Show TV'de Çukur 91. bölümüyle, Sefirin Kızı Star TV'de 12. bölümüyle ve Kanal D'de Zalim İstanbul 34. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 9 Mart Pazartesi reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor, Çukur, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul hangisi birinci oldu? İşte detaylar

    9 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

    Survivor, Çukur, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul hangisi birinci oldu? 9 Mart reyting sonuçları izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 8 Mart Pazar günü total reyting sonuçlarına göre 1. sırada Savaşçı, 2.sırada Survivor, 3.sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. 9 Mart Pazartesi günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu araştırılıyor.

    9 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    9 Mart Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 10 Mart Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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