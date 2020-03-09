Survivor, Çukur, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul hangisi birinci oldu? 9 Mart reyting sonuçları izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 8 Mart Pazar günü total reyting sonuçlarına göre 1. sırada Savaşçı, 2.sırada Survivor, 3.sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. 9 Mart Pazartesi günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu araştırılıyor.

9 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mart Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 10 Mart Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.