Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen başarılı sunucu Müge Anlı ve ekibi, 6 yaşında Şanlıurfa'da öldürülen Zehra Topdağ'ın katilini arıyor! Zehra Topdağ'ı eski yengesi mi öldürdü? Küçük kızi eski yengesini başka birisiyle uygunsuz bir şekilde gördüğü için mi cinayete kurban gitti?

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 9 MART - TIKLA

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Ağabey Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşleri Zehra Topdağ'ın katilinin bulunmasını istiyor. Zehra Topdağ'ın katili kim? Müge Anlı'ya konuşan Topdağ ailesi, Zehra Topdağ'ın cesedi çuvalda bulunmadan 5-6 dakika önce ruhunu teslim ettiğini öğrendiklerini ifade etti. İşte 9 Mart Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten Zehra Topdağ cinayeti!