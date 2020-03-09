Max Von Sydow kimdir? Game of Thrones, Yedinci Mühür ve Star Wars gibi önemli yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Max Von Sydow hayatını kaybetti. Önemli filmlerde başarılı roller üstlenen oyuncunun acı kaybı hayranlarını üzdü. Max Von Sydow, eşiyle birlikle genellikle Paris şehrinde yaşıyordu.

MAX VON SYDOW KİMDİR?

Max Carl Adolf von Sydow 10 Nisan 1929'da dünyaya geldi. Çok önemli bir oyuncudur ve birçok önemli filmlerde başarılı roller üstlenmiştir. Özellikle sinemanın üstad yönetmenlerinden İsveçli Ingmar Bergman'ın filmlerinde gördüğümüz, ve bu filmlerle meşhur olan Sydow, hem Bergman, hem de onun İsveç Film Enstitüsü tarafından keşfedilip çeşitli filmlerde başarılı bir şekilde kariyerine başlayınca, kısa zamanda tüm Avrupa ve dünya tarafından tanınan ve aranan isim olur. Çoğunlukla gizemli ve casus rollerinde onu görmemiz mümkün olduğu kadar, Bergman'ın dram filmlerinde de, nasıl ustaca oynayabildiğini görürüz.

Max Von Sydow, İsveç'ten çıkan tek ve en iyi erkek oyuncu unvanını kazanmış bir isimdir. İsveç'ten doğup, adını kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayan ve birçok başarının sahibi olan, dönemin çok önemli bir oyuncusudur. Kariyerinin en önemli filmlerinden olan 1957 yapımı Yedinci Mühür adlı Ingmar Bergman'ın filminde tüm dikkatleri üzerine çeker. 1950'li yıllarda sinema kariyerine başlayıp, günümüze kadar başarılı oyunlarıyla gelmiştir.