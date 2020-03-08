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GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM İZLE

"KENDİMİ ATSAM BENİ DE YAKALAYACAKMIŞSIN!"

ATV'nin merakla beklenen dizisi "Gel Dese Aşk"ın ilk bölümünde #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Murat ve Bahar'ın yolu ilk kez plazanın tepesinde kesişti. Babası Barlas'tan yılların hesabını soran Bahar'ın görüşmesi beklediği gibi geçmemiştir. Babası tarafından ofisten kovulan Bahar, yaşadıklarının ağırlığını binanın tepesinden insanları izleyerek atmak ister. Eşi Yasemin ile evlilik yıl dönümü planını aile dostlarıyla telefonda konuşan Murat'ın önüne çalıştığı plazanın üst katlarından birinden bir çift ayakkabı düşer.



MURAT, BAHAR'I KOLUNDAN YAKALAR!

Paniğe kapılan Murat, İntihar edeceğini düşündüğü genç kızın yanına gider. Murat'ı karşısında görünce şaşıran Bahar, çatıdan inmeye konusunda ikna edilmeye çalışınca durumu anlar. Yüzünde yaşadığı anın yükünün izi olan Bahar, Murat'ı intihar etmeyeceği konusuna ikna eder. Yükseklik fobisi bulunan Murat yine de genç kıza güvenemez ve onu ani bir hamle yaparak kolundan yakalar.



BAHAR, MURAT'IN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRİR!Bahar, ayakkabılarını getiren Murat'a kendine has tarzıyla teşekkür eder. "Kendimi atsam beni de yakalayacakmışsın!" sözleriyle Murat'a kısa sürede duyduğu güven duygusunu dile getirir. Murat, genç kızı çatının ucundan biraz daha geride durması konusunda ikna eder. Olayı eğlenceli bir hale getirmeye çalışan Bahar ise, bir kez daha Murat'ın yüreğini ağzına getirir.



