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    • 15.03.2020 18:30
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    ATV'nin merakla beklenen dizisi "Gel Dese ilk bölümü ile çok beğenildi

    Gel Dese 1. bölüm izle! ATV'nin merakla beklenen dizisi ""ın ilk bölümünde #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. ve Bahar'ın yolu ilk kez plazanın tepesinde kesişti. Murat ve yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve (5) adında iki de kızları vardır.

    Gel Dese Aşk ATV'de yeni bölüm tek parça izle

    Gel Dese 1. bölüm seçeneği dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında bu akşam iddia bir dizi ekrana geliyor. Bu bağlamda isimli dizi hakkında araştırmalar yapılıyor. Gel Dese Aşk adlı dizisinin bazı oyuncuları ve dizinin konusu belli oldu. Gel Dese Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük beğeni toplaması bekleniyor. Gel Dese Aşk yeni dizi izle linki ile takvim.com.tr'de

    GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM İZLE

    "KENDİMİ ATSAM BENİ DE YAKALAYACAKMIŞSIN!"

    ATV'nin merakla beklenen dizisi "Gel Dese Aşk"ın ilk bölümünde #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. ve Bahar'ın yolu ilk kez plazanın tepesinde kesişti. Babası 'tan yılların hesabını soran Bahar'ın görüşmesi beklediği gibi geçmemiştir. Babası tarafından ofisten kovulan Bahar, yaşadıklarının ağırlığını binanın tepesinden insanları izleyerek atmak ister. Eşi ile evlilik yıl dönümü planını aile dostlarıyla telefonda konuşan Murat'ın önüne çalıştığı plazanın üst katlarından birinden bir çift ayakkabı düşer.

    MURAT, BAHAR'I KOLUNDAN YAKALAR!

    Paniğe kapılan Murat, İntihar edğini düşündüğü genç kızın yanına gider. Murat'ı karşısında görünce şaşıran Bahar, çatıdan inmeye konusunda ikna edilmeye çalışınca durumu anlar. Yüzünde yaşadığı anın yükünün izi olan Bahar, Murat'ı intihar etmeyeceği konusuna ikna eder. Yükseklik fobisi bulunan Murat yine de genç kıza güvenemez ve onu ani bir hamle yaparak kolundan yakalar.

    BAHAR, MURAT'IN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRİR!Bahar, ayakkabılarını getiren Murat'a kendine has tarzıyla teşekkür eder. "Kendimi atsam beni de yakalayacakmışsın!" sözleriyle Murat'a kısa sürede duyduğu güven duygusunu dile getirir. Murat, genç kızı çatının ucundan biraz daha geride durması konusunda ikna eder. Olayı eğlenceli bir hale getirmeye çalışan Bahar ise, bir kez daha Murat'ın yüreğini ağzına getirir.

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