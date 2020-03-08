Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykel sanatçısı sevgilisi Emre Yusufi ile önceki gün Beşiktaş'ta güzel havanın tadını çıkardı. Sanatçı çift, arkadaşlarına verdikleri pozları da Instagram'da paylaştı.
Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykel sanatçısı sevgilisi Emre Yusufi ile önceki gün Beşiktaş'ta güzel havanın tadını çıkardı. Sanatçı çift, arkadaşlarına verdikleri pozları da Instagram'da paylaştı.
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