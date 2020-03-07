ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini eşiyle birlikte kazanan yönetmen kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini eşiyle birlikte kazanan yönetmen kimdir?

A: Peter Jackson

B: Christopher Nolan

C: Oliver Stone

D: James Cameron

Doğru cevap: A: Peter Jackson