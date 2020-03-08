Haberler Galeri Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesinde verilen ad nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesinde verilen ad nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hayvanlar aleminin derisi dikenliler şubesinin denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesinde verilen ad hangisidir?" sorusu dikkat çekti. Peki, "Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesinde verilen ad hangisidir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

08.03.2020 02:17 - Son Güncelleme: 08.03.2020 02:19
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hayvanlar aleminin derisi dikenliler şubesinin denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad hangisidir?" sorusu dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad nedir?

Peki, "Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad hangisidir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad nedir?
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesi'nde verilen ad nedir?
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