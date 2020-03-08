Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu! Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesinde verilen ad nedir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hayvanlar aleminin derisi dikenliler şubesinin denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesinde verilen ad hangisidir?" sorusu dikkat çekti. Peki, "Denizhıyarları sınıfına Osmanlı Türkçesinde verilen ad hangisidir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
08.03.2020 02:17
- Son Güncelleme: 08.03.2020 02:19
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