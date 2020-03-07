Türklüğünden utanan Serra Yılmaz'ı koronavirüs korkusu sardı: Perişanız

Çin'den yayılan korona virüsü İtalya ve İran'da hayatı olumsuz etkiledi. İtalya'da spor müsabakalarından, sanat hayatına kadar her şeyi olumsuz etkileyen virüsün yaşattığı olumsuz etkiyi İtalya'da yaşayan ve daha önce Türk olduğundan utandığını ifade eden oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

'PERİŞANIZ'

Sosyal medyadan bir takipçisinin Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Serra Yılmaz bu soru üzerine "Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız." dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Salgınla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz'ın sağlık durumunda endişe verecek bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Serra Yılmaz CNN International kanalında yayınlanan, 2018 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü televizyon programcısı Antony Bourdain'in sunduğu "Parts Unkown" programına konuk olmuştu.

Serra Yılmaz'ın, Bourdain'in Türk olmak nasıl bir şey sorusuna "Evet Türküm ama bu benim suçum değil" şeklinde cevap vermişti.

SERRA YILMAZ KİMDİR?

Serra Yılmaz, 13 Eylül 1954 tarihinde Semih Tuğrul ile Mualla Hanım'ın tek çocuğu olarak İstanbul'da doğmuştur. Kızlık soy adı Tuğrul'dur. Serra Yılmaz. çocukluğunda evde Türkçe'yle birlikte Fransızca'yı babası ve dedesinden öğrenmiştir. ''paşazade'' bir aileden gelmektedir. İlkokulun ilk 3 senesini Nişantaşı'nda "Nilüfer Hatun" ilkokuluda okuduktan sonra iki senede anneannesinin yanında Suadiye Taş Mektep'te okudu. 1965 yılında ise 11 yaşındayken Cihangir'e taşınırlar.

Saint Pulcherie ve Saint Benoit'dan sonraFransa'da Caen Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun oldu. Sonradan Fransa Kültür Bakanlığı tiyatro sorumlusu olan Robert Abirached'den tiyatro dersleri aldı.

1977-1979 yılları arasında Dostlar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Fransızca ve İtalyanca'dan simultane çeviri konusunda profesyonelce çalışmakta olup, 27 Kasım - 1 Aralık 2006 tarihleri arasında Papa XVI. Benedictus'in Türkiye ziyaretinde çeviri yapmasıyla halk tarafından tanındı.

Sinema, dizi ve tiyatrodan daha çok simültane çevirmenlikten para kazanmıştır. Uzun yıllar Fransızca dersi vermiştir. 1988 yılında tesadüfen çevirmenliğe başlar. Avrupa Parlamentosu'ndan cumhurbaşkanlarına, otoyolculardan işadamlarına pek çok kişinin ve kurumun toplantısında çevirmenlik yaptı.