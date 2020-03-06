ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de bu akşam gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çektiği son bölümde Harun'la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıkladı. İzleyiciler bölümün ardından Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir.