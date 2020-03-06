Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.03.2020 23:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2020 23:50
    ABONE OL

    . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyyan ve Miran büyük sırra adım adım yaklaşıyor

    Cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciler tarafından heyecanla izlenen bu akşam 35. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Miran babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçti ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovdu. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişti. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

    Hercai 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de bu akşam gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çektiği son bölümde Harun'la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıkladı. İzleyiciler bölümün ardından Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Hercai 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyyan ve Miran büyük sırra adım adım yaklaşıyor
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri