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    • 07.03.2020 12:38
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    • 07.03.2020 12:39
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    oyuncuları kimdir? nedir?

    ATV’nin yeni dizisi oyuncuları kimdir? nedir? Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak dizi merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik’in yer aldığı dizinin 1. bölümü 8 Mart Pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Dizide; Murat ve Yasemin çifti hayatlarında yolunda gitmeyen evlilikleri nedeniyle mutsuz günler yaşamaktadır. Murat’ın Bahar’la tanışması her şeyi yerle bir edecektir. İşte, ve konusu…

    Gel Dese Aşk oyuncuları kimdir?

    Gel Dese Aşk oyuncuları kimdir? Gel Dese Aşk konusu nedir? ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Gel Dese Aşk izleyicisiyle buluşuyor. Fragmanlarıyla merak uyandıran dizinin ilk bölümü 8 Mart Pazar akşamı yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik gibi usta oyuncular yer alacak. Murat ve Yasemin çiftinin yıllardır oynadığı evlilik oyununun Bahar'ın hayatlarına girmesiyle bozulacağı dizinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Peki, Gel Dese Aşk oyuncuları kimdir? Gel Dese Aşk konusu nedir?

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