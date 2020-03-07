Gel Dese Aşk oyuncuları kimdir? Gel Dese Aşk konusu nedir? ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Gel Dese Aşk izleyicisiyle buluşuyor. Fragmanlarıyla merak uyandıran dizinin ilk bölümü 8 Mart Pazar akşamı yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik gibi usta oyuncular yer alacak. Murat ve Yasemin çiftinin yıllardır oynadığı evlilik oyununun Bahar'ın hayatlarına girmesiyle bozulacağı dizinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Peki, Gel Dese Aşk oyuncuları kimdir? Gel Dese Aşk konusu nedir?