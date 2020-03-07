Muhterem Nur öldü mü? Muhterem Nur kimdir, son durum nedir? 70'li ve 80'li yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Muhterem Nur öldü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ortaya çıkan haberlerin ardından, Muhterem Nur son sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Ünlü isimden geçtiğimiz gün kötü haber gelmiş ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti. akırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur'un, solunum ve diyaliz cihazına bağlandığı öğrenilmişti.

MUHTEREM NUR ÖLDÜ MÜ?

İddialar sonrası aileye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre Muhterem Nur'un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

MANEVİ KIZI AÇIKLADI

Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur'un son durumu hakkında açıklama yaptı. Asuhan, "Asılsız vefat haberleri beni derinden üzmüştür, lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

Nur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MUHTEREM NUR SON DURUM!

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.

Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesineşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı.

Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı. İlk evliliğini 1961 yılında gazeteci-aktör Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı, bu evlilik 1963 yılında boşanma ile sona erdi.

1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967'de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan Muhterem Nur, tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı.