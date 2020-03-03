Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'a bakın! Gençlik fotoğraflarıyla olay oldu
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur'un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Muhterem Gürses'in sağlık durumunu merak eden sevenleri, ünlü ismin gençlik fotoğraflarıyla karşılaşınca çok şaşırdı. İşte güzelliği dillere destan olan Muhterem Nur'un gençliği...
Müslüm Gürses'in ölümünün üzerinden tam 7 yıl geçti. Usta sanatçı Müslüm Baba'nın hayat arkadaşının sağlık durumunu merak eden hayranları, güzelliği dillere destan olan Muhterem Nur'un gençlik fotoğraflarını görünce şaşırdı. Muhterem Nur'un gençlik fotoğraflarını görenler, "Öyle güzel ki, biblo gibi" gibi yorumlarda bulundu. İşte Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un son sağlık durumu ve çok konuşulan gençlik fotoğrafları...
Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur'un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
NE ZAMAN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL
Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur'un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil.
MUHTEREM NUR VE GENÇLİĞİ...
Muhterem Nur; gerçek adı Aysel Muhterem Kısa'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi büyüttü onu. Ona Olga adını verdiler. Yugoslav hükümetinin Müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti.
Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleştirildiler. Fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942'deİstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. İlköğrenimini Eyüp 36. İlkokulunda yapar.