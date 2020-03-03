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Müslüm Gürses'in Muhterem Nur'dan sonraki en büyük aşkı! İlk kez böyle görüntülenmişti

3 Mart 2013 hayata veda ettiğinda 59 yaşındaydı Müslüm Gürses. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan, arabeskin 'Müslüm Baba'sı vefatının 7.yıl dönümünde anılıyor. Şarkılarıyla ve acıklı hayat hikayesi ile hafızalara kazınan Müslüm Gürses, Muhterem Nur'la büyük bir aşk yaşadı. 1986 yılından vefat ettiği güne kadar Muhterem Nur ile büyük bir aşk yaşayan Müslüm Gürses'in bir büyük aşkı daha var. İlk kez 1998 yılında böyle görüntülenmişti.

03.03.2020 12:34 - Son Güncelleme: 03.03.2020 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





