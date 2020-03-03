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Müslüm Gürses'in Muhterem Nur'dan sonraki en büyük aşkı! İlk kez böyle görüntülenmişti

3 Mart 2013 hayata veda ettiğinda 59 yaşındaydı Müslüm Gürses. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan, arabeskin 'Müslüm Baba'sı vefatının 7.yıl dönümünde anılıyor. Şarkılarıyla ve acıklı hayat hikayesi ile hafızalara kazınan Müslüm Gürses, Muhterem Nur'la büyük bir aşk yaşadı. 1986 yılından vefat ettiği güne kadar Muhterem Nur ile büyük bir aşk yaşayan Müslüm Gürses'in bir büyük aşkı daha var. İlk kez 1998 yılında böyle görüntülenmişti.

03.03.2020 12:34 - Son Güncelleme: 03.03.2020 12:58
Müslüm Gürses'in Muhterem Nur'dan sonraki en büyük aşkı! İlk kez böyle görüntülenmişti

Gerçek adı Mustafa Akbaş olan, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya gözlerini açan ve tüm Türkiye'nin "Müslüm Baba"sı olan Müslüm Gürses, ölümünün 7. yılında da unutulmadı. Sayısız esere can veren ve popülaritesini ölümünün ardından da yitirmeyen Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümünde sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu.

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Müslüm Gürses'in Muhterem Nur'dan sonraki en büyük aşkı! İlk kez böyle görüntülenmişti

MUHTEREM NUR'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK AŞKI

1986 yılından bu yana Muhterem Nur'la büyük bir aşk yaşayan Müslüm Gürses'in büyük bir aşkı daha vardı. 1998 yılına ait bu görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte.

Müslüm Gürses'in Muhterem Nur'dan sonraki en büyük aşkı! İlk kez böyle görüntülenmişti

Tarihler 1998 yılını gösterdiğinde Müslüm Gürses hayatında ilk kez fanatiği olduğu Galatasaray'ın bir maçına gitmişti. Galatasaray'ın İstanbulspor ile karşılaştığı maç, şampiyonluk maçıydı.

Müslüm Gürses'in Muhterem Nur'dan sonraki en büyük aşkı! İlk kez böyle görüntülenmişti

Heyecandan yerinde duramayan Müslüm Gürses, ilk yarıda Galatasaray'ın penaltıdan gol yemesinin ardından, heyecandan tribünde duramadı ve maçtan ayrıldı.

Müslüm Gürses'in Muhterem Nur'dan sonraki en büyük aşkı! İlk kez böyle görüntülenmişti

Tabi sonrasında Galatasaray maçı 4-1 kazandı. Hafızalarda ise Müslüm Gürses'in fanatik Galatasaraylılığı kaldı.

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