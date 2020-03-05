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    • 05.03.2020 22:52
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    • 06.03.2020 15:48
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    açıklandı! Bir Zamanlar Çukurova, Afili Aşk hangi dizi birinci oldu?

    izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Gündüz ve gece kuşağı yapımlarını büyük bir merakla takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Dizilerin sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. 5 Mart Perşembe günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova, Afili Aşk hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar

    5 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    Gün içerisinde dizi ve programları izleyen izleyiciler reyting sonuçlarını sorgulatıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 58. bölümüyle, Kanal D'de Afili Aşk 36. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 5 Mart Perşembe reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova, Afili Aşk hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar

    5 MART TOTAL PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

    1 MUCIZE DOKTOR FOX

    2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

    3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

    4 MUCIZE DOKTOR (ÖZET) FOX

    5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (ÖZET) ATV

    6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    7 ESRA EROL'DA ATV

    8 ATV ANA HABER ATV

    9 SHOW ANA HABER SHOW

    10 HAVA DURUMU ATV

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