Gün içerisinde dizi ve programları izleyen izleyiciler reyting sonuçlarını sorgulatıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 58. bölümüyle, Kanal D'de Afili Aşk 36. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 5 Mart Perşembe reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova, Afili Aşk hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar

5 MART TOTAL PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

1 MUCIZE DOKTOR FOX

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUCIZE DOKTOR (ÖZET) FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (ÖZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 HAVA DURUMU ATV