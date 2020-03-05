Atv canlı yayın Esra Erol'da programında bugün şoke edecek son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hafta içi her gün tecrübeli sunucu Esra Erol'un sunumuyla sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle gün yüzüne çıkan gerçekler devam ediyor. Şevket Bey karısı kaybolduktan iki gün sonra neden İstanbul'u terk etti? Merak ettiğiniz her şey Esra Erol'da canlı yayınında!

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 5 MART PERŞEMBE - TIKLA

Ukraynalı eşi Viktoriya tarafından dolandırılan görme engelli Mehmet Amca Esra Erol'da canlı yayınında eşiyle yüzleşiyor!