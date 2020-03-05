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    • 05.03.2020 17:30
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    5 Mart Perşembe canlı yayın izle | Esra Erol'da canlı yayınında büyük itiraf!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında 5 Mart Perşembe günü akılalmaz gelişmeler yaşanıyor!14 Şubat günü ortadan kaybolan Zeliha Çalışkan nerede? 2 kaybolduktan sonra Şevket neden ortadan kayboldu? Büyük kaçışın sır perdesi canlı yayında aralanacak! Gonca 2 buçuk yaşındaki kızına kavuşabilecek mi? Mehmet Amcayı dolandırdığı iddia edilen Ukraynalı karısı Viktoriya canlı yayında! Kaybolan Zeliha ile ilgili büyük sır ne? Şevket’in yengesi Halime Hanım’ın büyük itirafı ortalığı karıştıracak! Esra Erol'da canlı yayınında neler yaşanacak merak ediyorsanız, 5 Mart Esra Erol canlı yayınını izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'da programında bugün şoke edecek son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hafta içi her gün tecrübeli sunucu Esra Erol'un sunumuyla sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle gün yüzüne çıkan gerçekler devam ediyor. Şevket Bey karısı kaybolduktan iki gün sonra neden İstanbul'u terk etti? Merak ettiğiniz her şey Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 5 MART PERŞEMBE - TIKLA

    Ukraynalı eşi Viktoriya tarafından dolandırılan görme engelli Mehmet Amca Esra Erol'da canlı yayınında eşiyle yüzleşiyor!

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    Haberler Magazin Esra Erol 5 Mart Perşembe canlı yayın izle | Esra Erol'da canlı yayınında büyük itiraf!
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