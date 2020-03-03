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    • 03.03.2020 17:15
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    • 03.03.2020 17:16
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    canlı izle Atv 3 Mart | "Kayınvalidem, kocam Kemal Güdek'i elimden aldı"

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Kadir Ölçer ve Hanife Ölçer, 18 yaşındaki kızları Havva Nur'un kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Canlı yayında kızlarının evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenen anne - baba Havva Nur'u affedecek mi? "Kayınvalidem, kocam Kemal Güdek'i elimden aldı" diyen Göksu Güdek'ten şok sözler! Esra Erol'un bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Mart Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Havva Nur kocası Nurullah'la beraber apar topar neden gitti! Baba Kadir şimdi ne yapacak! Canlı yayından sonra olanlara inanamayacaksınız! 2 buçuk yaşındaki evladı elinden çalınan bir anne! Gözyaşlarıyla herkesin kalbine dokunan Gonca evladına kavuşabilecek mi? Gonca'nın eşi Yasin ve kayınvalidesi Kezban canlı yayında! Kayınvalidesinin kocasını ve çocuklarını elinden aldığını iddia etti! Bir gelinin isyanı! Kocasını uyutarak evden kaçtığı iddia edilen Nuray'la ilgili son dakika gelişmesi! Veysel Ülgen'le kaçan 17 yaşındaki Seviye Çelik nerede? Görme engelli Mehmet Amcanın karısı Victoria ile ilgili büyük iddiası ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

    ATV ESRA EROL'DA CANLI YAYIN İZLE 3 MART - TIKLA

    3 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak takvim.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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