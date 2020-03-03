Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Havva Nur kocası Nurullah'la beraber apar topar neden gitti! Baba Kadir şimdi ne yapacak! Canlı yayından sonra olanlara inanamayacaksınız! 2 buçuk yaşındaki evladı elinden çalınan bir anne! Gözyaşlarıyla herkesin kalbine dokunan Gonca evladına kavuşabilecek mi? Gonca'nın eşi Yasin ve kayınvalidesi Kezban canlı yayında! Kayınvalidesinin kocasını ve çocuklarını elinden aldığını iddia etti! Bir gelinin isyanı! Kocasını uyutarak evden kaçtığı iddia edilen Nuray'la ilgili son dakika gelişmesi! Veysel Ülgen'le kaçan 17 yaşındaki Seviye Çelik nerede? Görme engelli Mehmet Amcanın karısı Victoria ile ilgili büyük iddiası ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ATV ESRA EROL'DA CANLI YAYIN İZLE 3 MART - TIKLA

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