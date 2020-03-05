Survivor hangi günler var? 5 Mart TV8 yayın akışı! Survivor bu akşam var mı?

Survivor hangi günler var? TV8 yarışma programı Survivor bu akşam var mı? 5 Mart TV8 yayın akışı yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. 2020 Survivor heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yarışmada temponun yükselmesiyle birlikte Survivor'un hangi günler yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Programın formatında da yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, her hafta Türkiye'den bir yarışmacının Dominik'te yarışmaya katılacağını duyurdu. İşte, Survivor bu akşam var mı sorusunun yanıtı!