Real Madrid'in 19 yaşındaki genç yıldızı Vinicius Junior, geçtiğimiz akşamki Barcelona maçında attığı golle tarihe geçti. Messi'nin rekorunu kıran Brezilyalı yıldızın tribünde çok özel bir misafiri vardı.



Yıldız futbolcu, Aksu ile bu karesini kalp emojisiyle paylaştı.

Model Elif Aksu'yu tribünde ağırlayan Vinicius Junior, maçtan sonra da Türk modelle paylaşım yaptı. İspanyol basını, "Junior'un şans meleği Türk manken çıktı" haberleri yaptı.



Vinicius Junior, galibiyet kutlamasını da Türk manken Elif Aksu ile yaptı!