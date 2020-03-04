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Kuruluş Osman'ın güzel yıldızı Özge Törer'in kardeşini görenler şaşırıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan ve her hafta reytinglerde zirvede bulunan Kuruluş Osman bu akşam yine yeni bölümüyle nefes kesecek. Baş rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicilerinin en çok sorduğu soruların başında Özge Törer ile ilgili olanlar geliyor. Çiçeği burnunda güzel oyuncu Özge görer kimdir? Özge Törer kaç yaşında? Özge Törer nereli? gibi sorulara yanıt aranıyor. Törer'in özel hayatı da en çok merak edilenler arasında. Daha önce herhangi bir yakınını görmediğimiz güzel oyuncunun kardeşini görünce şaşmamak elde değil. İşte başta Özge Törer ve Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

04.03.2020 07:43 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





