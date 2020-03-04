Reyting sonuçları 3 Mart akşamı yayınlanan yapımlar için araştırılıyor. 3 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Ramo, Tutunamayanlar, Hekimoğlu kim birinci oldu? Televizyon yapımları arasında kıyasıya reyting mücadelesi her gün sürüyor. Diziler reytinglerde birinci olmak için yarış veriyor. Salı akşamlarının reytinglerin zirvesinde yer alan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanmadı. Dizinin yerine Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ekranlara geldi. Peki, 3 Mart reyting sonuçları kim birinci?