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    • 04.03.2020 10:36
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    • 04.03.2020 10:36
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    3 Mart Salı açıklandı! , , kim birinci oldu?

    3 Mart medya gündemini araştıran kişiler tarafından sorgulanıyor. Dün gece televizyon ekranlarında , , dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ise bu hafta ekranlara gelmedi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ATV’den canlı yayınlandı. Peki, 3 Şubat ? İşte reyting sonuçları hakkında tüm merak edilenler…

    3 Mart reyting sonuçları kim birinci oldu?

    Reyting sonuçları 3 Mart akşamı yayınlanan yapımlar için araştırılıyor. 3 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Ramo, Tutunamayanlar, Hekimoğlu kim birinci oldu? Televizyon yapımları arasında kıyasıya reyting mücadelesi her gün sürüyor. Diziler reytinglerde birinci olmak için yarış veriyor. Salı akşamlarının reytinglerin zirvesinde yer alan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanmadı. Dizinin yerine Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ekranlara geldi. Peki, 3 Mart reyting sonuçları kim birinci?

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    Haberler Magazin 3 Mart Salı reyting sonuçları açıklandı! Ramo, Tutunamayanlar, Hekimoğlu kim birinci oldu?
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