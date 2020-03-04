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    • 04.03.2020 12:54
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    • 04.03.2020 12:54
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    Müge Anlı son bölüm Atv izle 4 Mart ! 8 gündür kayıp olan Gülçin Hanım yaşadıklarını anlattı

    Müge Anlı'nın 4 Mart Çarşamba günü bölümünde neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 4 Mart son bölümünde 8 gündür ailesinin harıl harıl aradığı 2 çocuk annesi Gülçin Hanım bulundu. Neden ortadan kaybolduğuna dair detayları canlı yayında anlattı. Öte yandan evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Suna Yazgan kendisini kandırdığını iddia ettiği Hasan Kunduz ile yüzleşti. 22 yaşındaki Özcan Eren'e ne oldu? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 4 Mart Müge Anlı son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini Atv canlı yayınından izleyebilirsiniz!

    Müge Anlı'da bugün yaşananlar!

    Müge Anlı'nın 4 Mart'ta yayınlanan son bölümünde 8 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Gülçin Hanım, canlı yayına telefonlar bağlandı. Eşinin kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Gülçin Hanım, can güvenliğinin olmadığını, ailesinden kimsenin arkasında durmadığını söyledi.

    ATV MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 4 MART ÇARŞAMBA- TIKLA

    Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Suna Yazgan, kendisini dolandırdığını söylediği HAsan Kunduz ile karşı karşıya geldi. Hasan Kunduz'un daha önce temizliği ile ilgilendiği ve mahkemelik olduğu apartman sakinlerinden Özcan Altınok yayına bağlandı. Özcan Altınok, Hasan Kunduz'un iyi bir insan olmadığını ve pek çok kişiyi dolandırdığını söyledi.

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