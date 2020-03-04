Müge Anlı son bölüm Atv izle 4 Mart ! 8 gündür kayıp olan Gülçin Hanım yaşadıklarını anlattı

Müge Anlı'nın 4 Mart'ta yayınlanan son bölümünde 8 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Gülçin Hanım, canlı yayına telefonlar bağlandı. Eşinin kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Gülçin Hanım, can güvenliğinin olmadığını, ailesinden kimsenin arkasında durmadığını söyledi.

ATV MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 4 MART ÇARŞAMBA- TIKLA

Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Suna Yazgan, kendisini dolandırdığını söylediği HAsan Kunduz ile karşı karşıya geldi. Hasan Kunduz'un daha önce temizliği ile ilgilendiği ve mahkemelik olduğu apartman sakinlerinden Özcan Altınok yayına bağlandı. Özcan Altınok, Hasan Kunduz'un iyi bir insan olmadığını ve pek çok kişiyi dolandırdığını söyledi.