Müge Anlı canlı izle Atv 4 Mart Çarşamba! Kayıp Özcan Eren'e ne oldu? Telefon sinyali...

Atv Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 22 yaşında Manisa'da kaybolan Özcan Eren'e ne olduğu araştırılıyor. Kayıp Özcan Eren, son 1 aydır çalışmıyordu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya giden Özcan Eren, orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine, "Sen eve git! Ben geleceğim" dedi. Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Özcan Eren'in dedesi ve nenesi genç adamın telefon sinyalinin alındığı son yerde torunlarını bekliyor.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 4 MART - TIKLA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da seyyar satıcılık yapan 3 çocuk annesi Remziye Yelegen'e ne oldu? 16 gündür annesinden haber alamayan küçük Aysun Müge Anlı'ya çıkarak annesine seslendi. Borçları yüzünden daha önce de intihar girişiminde bulunan Remziye Yelegen'in başına ne geldi? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 4 Mart Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!