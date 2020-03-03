Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. 158. bölümüyle izleyenleri ekranları başına kilitleyen dizide uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırarak, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarstı. Son sahnede Boran'ın Bicolara ve Tufan'a saldırısı dikkat çekerken Tekin'in ölüp ölmeyeceği ise merak konusu oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 159. yeni bölüm fragmanını bekliyor.

EDHO BUGÜN NEDEN YOK?

Bu akşam ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması yayınlanmayacağı için izleyici karşısına çıkmayacak.

EDHO 159. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

İzleyiciler şimdi EDHO 159. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.