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    • Magazin
    • 03.03.2020 17:05
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    • 03.03.2020 17:05
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    Bir kayıp daha! . bölüm fragmanı yayında mı? Tekin'in vurulmasının ardından Boran infazı...

    Salı akşamları saat 20.00'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Aksiyonun zirvede olduğu bölümde Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam etti. Geçen hafta yayınlanan bölümün ardından izleyiciler şimdi . yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler

    Bir kayıp daha! EDHO 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. 158. bölümüyle izleyenleri ekranları başına kilitleyen dizide uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırarak, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarstı. Son sahnede Boran'ın Bicolara ve Tufan'a saldırısı dikkat çekerken Tekin'in ölüp ölmeyeceği ise merak konusu oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 159. yeni bölüm fragmanını bekliyor.

    EDHO BUGÜN NEDEN YOK?

    Bu akşam ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması yayınlanmayacağı için izleyici karşısına çıkmayacak.

    EDHO 159. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

    İzleyiciler şimdi EDHO 159. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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