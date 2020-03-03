Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok? EDHO yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok sorusu özellikle bu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. Salı akşamları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşananlar dikkatle takip edildi. Son bölümde nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Dizinin bu hafta ATV yayın akışında yer almaması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok sorusunu getirdi.

EDHO BUGÜN NEDEN YAYINLANMADI?

Bu akşam ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması yayınlanacağı için izleyici karşısına çıkmayacak.

3 MART ATV YAYIN AKIŞI