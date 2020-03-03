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    • 03.03.2020 20:07
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok? EDHO yeni bölüm neden yayınlanmadı?

    EDHO bugün neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin son sahnesinde Tekin'in vurulması şok etkisi yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bugün ATV yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler bu kapsamda şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, EDHO yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte o sorunun yanıtı...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok sorusu özellikle bu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. Salı akşamları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşananlar dikkatle takip edildi. Son bölümde nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi. Dizinin bu hafta ATV yayın akışında yer almaması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok sorusunu getirdi.

    EDHO BUGÜN NEDEN YAYINLANMADI?

    Bu akşam ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması yayınlanacağı için izleyici karşısına çıkmayacak.

    3 MART ATV YAYIN AKIŞI

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