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    • 03.03.2020 16:22
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    • 04.03.2020 09:14
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    , kaç yaşında? sevgili mi yaş farkı kaç?

    Defne Samyeli'nin kızı , kaç yaşında? sevgili mi yaş farkı kaç sorusu magazin gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Deren Talu arasında aşk iddiaları gündeme oturdu. Aslı Enver ile kısa süre önce ilişkisi biten Murat Boz’un, Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Murat Boz'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edildi. merak edilmeye başlandı. Üniversite eğitimini Los Angeles’ta alan Deren Talu, kariyerini mankenlik yolunda ilerletmeye başlamıştı.

    Murat Boz Deren Talu sevgili mi, yaş farkı kaç?

    Murat Boz Deren Talu sevgili mi? Murat Boz Deren Talu yaş farkı kaç sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Deren Talu kimdir, kaç yaşında? Magazin gündeminde yer alan iddiaya göre, Murat Boz'un bir doğum günü partisinde Deren Talu ile tanıştığı ve ardından ikili arasında yakınlaşma başladığı ortaya atıldı. İkili arasındaki yaş farkı da merak edilmeye başlandı. Peki, Deren Talu kimdir, kaç yaşında? İşte yanıtı!

    MURAT BOZ DEREN TALU YAŞ FARKI KAÇ?

    Deren Talu, 23 yaşında iken Murat Boz ise 39 yaşında. İkilinin arasında 16 yaş fark var.

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