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    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
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    Başarılı sanatçı 'dam orkestra müjdesi

    Başarılı sanatçı , önceki gün Akmerkez'de kızı Dila ile görüntülendi. D&R'den kitap alan Zara, "Yakında güzel bir flarmoni orkestrasına eşlik edeceğim" dedi.

    Orkestra müjdesi
    Başarılı sanatçı Zara, önceki gün Akmerkez'de kızı Dila ile görüntülendi. D&R'den kitap alan , "Yakında güzel bir flarmoni orkestrasına eşlik edeceğim" dedi.

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