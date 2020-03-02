Başarılı sanatçı Zara, önceki gün Akmerkez'de kızı Dila ile görüntülendi. D&R'den kitap alan Zara, 'Yakında güzel bir flarmoni orkestrasına eşlik edeceğim' dedi. Başarılı sanatçı Zara, önceki gün Akmerkez'de kızı Dila ile görüntülendi. D&R'den kitap alan Zara, 'Yakında güzel bir flarmoni orkestrasına eşlik edeceğim' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.