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Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer boşanıyor mu? Şarkıcı Emrah'ın eşi sokak ortasında...
Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer boşanıyor mu? Şarkıcı Emrah'ın eşi sokak ortasında...
Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında yer alan istemediği oğlu Tayfun Erdoğan ile gündeme gelen şarkıcı Emrah'ın, geçtiğimiz haftalarda eşi Sibel Kirer ile boşanacağı iddia edilmişti. 49 yaşındaki Emrah'ın eşi Sibel Kirer, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Kirer, eşi Emrah ile boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi. İşte şarkıcı Emrah'ın eşi Sibel Kirer'in sokak ortasında yaptığı boşanma açıklaması...
02.03.2020 09:48
- Son Güncelleme: 02.03.2020 10:01
Şarkıcı Emrah'ın eşi Sibel Kirer, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Kirer, eşi Emrah ile boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi.
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Emrah 2014'te şarkıcı Sibel Kirer Erdoğan ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de kızları Eleysa dünyaya gelmişti. Çiftin önceki haftalarda boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Kirer, basın mensuplarında açıklama yaptı.
"BOŞANMADIK"
Kirer, "Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık, yüzüğüm de parmağımda" dedi. Eşinin müzik ve film çalışmaları içinde olduğunu söyleyen Sibel Kirer daha sonra arkadaşları ile alışverişe devam etti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Evlilikte ilk çıtırdamanın 1 yıl önce başladığı iddia edildi.
Ünlü çiftin arasındaki kavgaların sona ermemesi sonucunda çift terapistine gitmeye karar verdiler.