Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer boşanıyor mu? Şarkıcı Emrah'ın eşi sokak ortasında...

"BOŞANMADIK"

Kirer, "Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık, yüzüğüm de parmağımda" dedi. Eşinin müzik ve film çalışmaları içinde olduğunu söyleyen Sibel Kirer daha sonra arkadaşları ile alışverişe devam etti.