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    • 29.02.2020 18:11
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    • 29.02.2020 18:11
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    dizisi bu akşam var mı? , yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat

    dizisi bu akşam var mı sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Kanal D'de cumartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Afili Aşk dizisinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. 29 Şubat Cumartesi günü nda Afili Aşk dizisinin olmaması izleyicileri konu hakkındaki detayları araştırmaya yöneltti. Dizinin hayranları bu nedenle Afili Aşk neden yok sorusuna merakla cevap arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte o sorunun yanıtı

    Afili Aşk bugün neden yok?

    Afili Aşk bugün neden yok? Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Afili Aşk dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin bu akşam Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Afili Aşk dizisi bu akşam var mı sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Afili Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Şubat Kanal D yayın akışı

    AFİLİ AŞK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Afili Aşk'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümü 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

    29 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

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    Haberler Magazin Afili Aşk dizisi bu akşam var mı? Afili Aşk bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat Kanal D yayın akışı
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