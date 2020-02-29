Afili Aşk bugün neden yok? Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Afili Aşk dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin bu akşam Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Afili Aşk dizisi bu akşam var mı sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Afili Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Şubat Kanal D yayın akışı

AFİLİ AŞK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Afili Aşk'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümü 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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