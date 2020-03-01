EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'dan yürek dağlayan Mehmetçik paylaşımı: Bu aslan parçasının kokusuyla...

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından şehit askerlerimiz için paylaşımda bulundu. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı yürekleri dağladı...