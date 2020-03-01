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EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'dan yürek dağlayan Mehmetçik paylaşımı: Bu aslan parçasının kokusuyla...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Instagram hesabından İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen 34 Mehmetçiğimiz hakkında yürekleri sızlatan bir paylaşımda bulundu. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. Şehit haberlerinin ardından ünlülerden duygu yüklü paylaşımlar peş peşe geldi. Son olarak Oktay Kaynarca Instagram hesabından kucağında bir bebekle fotoğraf paylaştı. Oktay Kaynarca'nın Mehmetçik paylaşımı yürekleri dağladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'inin o paylaşımı...

01.03.2020 16:08 - Son Güncelleme: 01.03.2020 16:18
EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'dan yürek dağlayan Mehmetçik paylaşımı: Bu aslan parçasının kokusuyla...

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından şehit askerlerimiz için paylaşımda bulundu. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı yürekleri dağladı...

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EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'dan yürek dağlayan Mehmetçik paylaşımı: Bu aslan parçasının kokusuyla...

'BU ASLAN PARÇASININ KOKUSUYLA…'

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü "Bu temizlikte bu aslan parçasının kokusuyla öpüyorum tertemiz alnınızdan yiğit kardeşlerim... Mekanınız cennet olsun… "

EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'dan yürek dağlayan Mehmetçik paylaşımı: Bu aslan parçasının kokusuyla...

Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün de Türk Bayrağı fotoğrafının altına, "Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet,gazilerimizin şifaları tez olsun ..." notunu yazarak acısını dile getirmişti.

EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'dan yürek dağlayan Mehmetçik paylaşımı: Bu aslan parçasının kokusuyla...

İşte o paylaşım...

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