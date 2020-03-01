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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    10 TL'lik yüzüğünü paylaştı

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ucuz aksesuarlarla da şık olunabileceğini açıkladı. Yenı yüzüğünün fotoğrafını çeken güzel oyuncu, "Mecidiyeköy'deki börekçilerin oradan aldım. Fiyatı 10 TL" dedi.

    Tutumlu Ahu

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ucuz aksesuarlarla da şık olunabileceğini açıkladı. Yenı yüzüğünün fotoğrafını çeken güzel oyuncu, "Mecidiyeköy'deki börekçilerin oradan aldım. Fiyatı 10 TL" dedi.

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