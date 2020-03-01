Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ucuz aksesuarlarla da şık olunabileceğini açıkladı. Yenı yüzüğünün fotoğrafını çeken güzel oyuncu, "Mecidiyeköy'deki börekçilerin oradan aldım. Fiyatı 10 TL" dedi.
Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ucuz aksesuarlarla da şık olunabileceğini açıkladı. Yenı yüzüğünün fotoğrafını çeken güzel oyuncu, "Mecidiyeköy'deki börekçilerin oradan aldım. Fiyatı 10 TL" dedi.
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