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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    2018 Türkiye Güzeli 'den bir güzel bir de çirkin paylaşım!

    2018 Türkiye Güzeli , geçtiğimiz gün hesabından 'de şehit düşen askerlerimizi anarak "Başımız sağolsun" ifadesini kullandı. Şahin, kısa bir süre sonra ise hiçbir şey olmamış gibi renkli paylaşımlar yaptı.

    Güzel ve çirkin!

    2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz gün hesabından 'de şehit düşen askerlerimizi anarak "Başımız sağolsun" ifadesini kullandı. Şahin, kısa bir süre sonra ise hiçbir şey olmamış gibi renkli paylaşımlar yaptı.

    Bu durum takipçilerini kızdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Şahin'e şu mesajı yolladı: "Biz en ufak ocaklara düşen yangını içinde hissetmeyen bu kadının 'türkiye güzeli' diye geçmesini istemiyoruz..."

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    Haberler Magazin 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'den bir güzel bir de çirkin paylaşım!
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