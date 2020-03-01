2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İdlib'de şehit düşen askerlerimizi anarak "Başımız sağolsun" ifadesini kullandı. Şahin, kısa bir süre sonra ise hiçbir şey olmamış gibi renkli paylaşımlar yaptı.



Bu durum takipçilerini kızdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Şahin'e şu mesajı yolladı: "Biz en ufak ocaklara düşen yangını içinde hissetmeyen bu kadının 'türkiye güzeli' diye geçmesini istemiyoruz..."