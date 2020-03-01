Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran anlar! Kenan İmirzalıoğlu o soruyu okuyunca kendini tutamadı...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanan yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye bir yarışmacıya yöneltilen 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu damga vurdu. "Şuan karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu dahil stüdyodaki herkesi gülümsetti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu ve stüdyoda yaşananlar...
01.03.2020 03:18
- Son Güncelleme: 01.03.2020 03:39
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