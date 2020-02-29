Baba Vanga Coronavirüs'ü önceden bildi mi? Kehanetleri korkunç... Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...
Dünyanın gündemi Coronavirüs... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs için kırmızı alarm verildi. Binlerce kişinin canını alan Coronavirüs, dünyaca ünlü kahin Baba Vanga tarafından haber verilmiş miydi? Gizemli virüs ve salgın hastalık akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getirdi. Bu zamana kadar pek çok kehaneti tutan ve hala gerçekleşmemiş kehanetleri de arkasında bırakan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında salgın hastalıklarda var. İşte başta Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri olmak üzere, kan donduran tüm kehanetleri.
Ünlü kahinler bu dönemi 3. Dünya Savaşı olarak nitelendirmiş. 2025'e kadar süreceğini söylüyorlar .
Baba Vanga 'ya 3. Dünya Savaşı ne zaman çıkacak sorusu sorulduğunda verdiği yanıt 'Henüz Suriye düşmedi '
Öte yandan bir salgın hastalığın yayıldığı dönemi 3. Dünya Savaşı olarak tanımlamıştır .
BABA VANGA KEHANETLERİ 2020
*Kör kahinin 2020 yılı için en şaşırtıcı kehaneti ise Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşamlarının tehlikede olduğu...
*Baba Vanga'nın geçen yıl ortaya çıkan kehanetlerinde Putin ve Trump'ın hayatlarının tehlikede olacağını öğrenmiştik.
*Baba Vanga'ya göre Rusya lider Vladimir Putin, Kremlin içinden bir suikaste hedef olacak.
Avrupa'nın bütünlüğü sona erdiği yıl 2020 olacak. Ayrıca Avrupa ekonomisi tamamen çökecek.
*2004 yılında 230 binden fazla insanı öldüren tsunamiyi bilen Balkanların Nostradamus'u, yeni tsunami dalgalarının da Asya'yı vuracağını söylemişti.
*Bulgar kahin, Rusya'ya ise bir meteor düşeceğini tahmin ediyor.
*Baba Vanga hayran forumlarında düzenli olarak ortaya çıkan "% 85 doğru" ifadesiyle, öngörülerinin tam yerinde olduğunu ortaya koyuyor.