Hercai 34. bölüm izle! ATV ekranlarında cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta gerçekler bir bir ortaya çıkacak. Hercai 34. bölüm izle seçeneği özellikle bu saatte izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanıyor. Hercai 34. bölüm yeni bölümü ATV üzerinden izleme linki seçeneği aşağıda yer alıyor.

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HERCAİ 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler.

REYYAN ÇİLEDEN ÇIKIYOR

Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan'ı çileden çıkartır. Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran'ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir?

HAZAR ÖĞRENDİĞİ GERÇEKLE YIKILIYOR

Diğer yandan Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah'ın ölümü için kendini suçlar.

HAZAR VE MİRAN'IN ZAFERİ

Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır.

NASUH'UN İTİRAFI

İkilinin zaferi Azize'nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh'un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir.

HERCAİ 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.