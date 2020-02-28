Atv Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan milyonların takip ettiği program Esra Erol'da canlı yayınında 18 yaşındaki kızları Havva Nur'un evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenen anne Hanife ve baba Kadir Bey, damatları Nurullah'ı ilk kez Atv canlı yayınında görüyor! Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşındaki Havva Nur'u anne ve babası affedebilecek mi? Canlı yayında büyük yüzleşme!

ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE 28 ŞUBAT - TIKLA

İki çocuğunu da ortada bırakıp evdeki 200 bin lirayı alarak ortadan kaybolan Nuray, Esra Erol'da canlı yayınında hakkındaki iddialara ne yanıt verecek? Nuray ve Serkan canlı yayında neler anlatıyor merak ediyorsanız, 28 Şubat Atv Esra Erol canlı yayınını izleyebilirsiniz!