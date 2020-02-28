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    • 28.02.2020 17:18
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    • 28.02.2020 17:31
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    canlı izle Atv 28 Şubat! Esra Erol'da canlı yayınında itirafın ardından büyük yüzleşme!

    canlı yayınında son dakika itirafı herkesi şoke etti. Kadir Bey ve Hanife Hanım, Esra Erol'da canlı yayınında 18 yaşındaki kızları Havva Nur'un Nurullah adında bir genç ile evlendiğini öğrendi. Bu gerçekle yıkılan anne baba, Esra Erol'un Havva Nur'a yönelttiği 'hamile misin?' sorusunun yanıtıyla canlı yayında sinir krizi geçirdi. Kadir ve Hanife çifti, 28 Şubat Esra Erol'da canlı yayınında kızları Havva Nur ve damatları Nurullah ile karşı karşıya gelecek! 18 yaşındaki Havva Nur ile ailesinin rızası olmadan evlenen Nurullah Bey, Esra Erol canlı yayınında neler anlatacak? Kocasına uyku ilacı vererek evden 200 bin lira aldıktan sonra yanına kaçtığı Serkan, Esra Erol'da canlı yayınında! Esra Erol'da programında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 28 Şubat Esra Erol canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    Esra Erol'da canlı izle!

    Atv 'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan milyonların takip ettiği program Esra Erol'da canlı yayınında 18 yaşındaki kızları Havva Nur'un evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenen anne Hanife ve baba Kadir Bey, damatları Nurullah'ı ilk kez Atv canlı yayınında görüyor! Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşındaki Havva Nur'u anne ve babası affedebilecek mi? Canlı yayında büyük yüzleşme!

    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE 28 ŞUBAT - TIKLA

    İki çocuğunu da ortada bırakıp evdeki 200 bin lirayı alarak ortadan kaybolan Nuray, Esra Erol'da canlı yayınında hakkındaki iddialara ne yanıt verecek? Nuray ve Serkan canlı yayında neler anlatıyor merak ediyorsanız, 28 Şubat Atv Esra Erol canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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    Haberler Magazin Esra Erol canlı izle Atv 28 Şubat! Esra Erol'da canlı yayınında itirafın ardından büyük yüzleşme!
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