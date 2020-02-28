Esra Erol'un sunumuyla Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri izleyicileri şaşırtacak. 18 yaşındaki Havva Nur Ölçer, anne ve babasına yaşattıklarıyla tüm Türkiye'nin tepkisini çekti.

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Kadir Ölçer, 18 yaşındaki lise öğrencisi kızı Havva Nur Ölçer'i aramak için canlı yayındaydı. 23 Aralık tarihinden bu yana kızına ulaşamadığını anlatan Kadir Bey, Havva Nur'u Nurullah Ünlü'nün kaçırdığını öne sürdü.

"PARA VEREYİM DAVANI GERİ ÇEK"

Karşı tarafın kendisine defalarca haber gönderdiğini öne süren Kadir Ölçer, şikayetini geri çekmek için para teklif edildiğini iddia etti. 60.000 TL para karşılığında davayı geri çekmeyi kabul eden Kadir Bey, bu parayı Havva Nur'un düğünü için kullanacağını söyledi.

ESRA EROL'DAN KADİR ÖLÇER'E MANİDAR SORU!

Şimdi kızınız kaçmış, siz şikayetçi olmuş gittiğiniz yol çok güzel... Kızınızı bulmak için o adrese defalarca baskın yaptırmışsınız, eğitim gören liseye giden bir kızınız var. Kızınızın peşinde olmuşsunuz. Fakat bu insanlarla masaya oturmuşsunuz.Ben sırf kızımı bulmak için o insanlarla masaya oturur muyum? Otururum. Başlık parasıyla bu işi çözeceklerine inanan insanlara ben de başlık parasıyla bu işi çözerim derim. Kızımı aldıktan sonra bu işi sonlandırırım. Benim anlayamadığım sen kızını arıyorsun, evliliğe engel olmak istiyorsun ;ama başlık parasını nerelere harcayacağını söylüyorsun.Derdin kızını mı bulmak yoksa benim kızı aldılar 60.000 TL'yi vermediler mi?

HAVVA NUR'UN İTİRAFI!

Nurullah Ünlü, dün nikah kıydıkları ortaya çıkan Havva Nur Ölçer, yayına telefonla bağlandı. Babasıyla hararetli bir tartışma yaşayan genç kız, annemin elini öpeceğim. Ben o evde ne yaşadığımı kendim biliyorum. Ben çekeceğimi çektim, dedi. Havva Nur Ölçer, 2 aylık hamile olduğunu belirtti.

ATV ESRA EROL CANLI İZLE 28 ŞUBAT - TIKLA

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!

Kızlarının evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenen anne - baba, 28 Şubat Esra Erol'da canlı yayınında ilk kez damatları Nurullah'ı görecek? Peki canlı yayında neler yaşanacak? Kadir Bey ve Hanife Hanım kızları Havva Nur'u affedecek mi?