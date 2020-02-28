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    • 28.02.2020 17:10
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    • 28.02.2020 17:10
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    bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? ? 28 Şubat TV8 yayın akışı

    bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisiyle buluşuyor. Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen program izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yemekteyiz'in 17 21 Şubat haftasında en fazla puanı alan isim Birgül Hanım oldu. Böylece Birgül Hanım 10 bin TL'yi almaya hak kazandı. İşte 28 Şubat TV8 yayın akışı

    Yemekteyiz bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    Hafta içi her gün saat 16.00'da izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz'de bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Bugün Yemekteyiz programının ekranlarda olmaması izleyicilerin aklına Yemekteyiz bugün neden yok sorusunu getirdi. Programın izleyicileri haftanın final bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Yemekteyiz bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    YEMEKTEYİZ BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Yemekteyiz programı dün akşam İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekrana gelmedi. TV8'in sevilen programının pazartesi günü saat 16.00'da izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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