Hafta içi her gün saat 16.00'da izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz'de bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Bugün Yemekteyiz programının ekranlarda olmaması izleyicilerin aklına Yemekteyiz bugün neden yok sorusunu getirdi. Programın izleyicileri haftanın final bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Yemekteyiz bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yemekteyiz programı dün akşam İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekrana gelmedi. TV8'in sevilen programının pazartesi günü saat 16.00'da izleyici karşısına çıkması bekleniyor.