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    • 27.02.2020 16:59
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    canlı yayın izle 27 Şubat! Esra Erol'da canlı yayınında son dakika itirafı

    canlı yayınında son dakika itirafı herkesi şoke etti. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'nun gelini Şerife Uyanık'ı kaçırdığı iddiası Esra Erol ve izleyicileri şakına döndürdü. Mehmet Bey'in iddiasına göre oğlu Ramazan ile evli olan gelini Şerife Uyanık, kızı Leyla ile evli olan damadı Ramazan Soylu'ya kaçtı. Bu durumun düzelmesini isteyen Mehmet Bey, canlı yayında gelin Şerife Uyanık ile karşı karşıya geldi. Mehmet Amca'nın kızı Leyla Esra Erol'da canlı yayınında itirafta bulundu. İşte 27 Şubat Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren hikaye!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'da canlı yayınında şoke eden itiraf! Esra Erol canlı yayınına katılan Mehmet Bey, damadı Ramazan'ın gelini Şerife'yi kaçırdığını iddia etti, ortalık karıştı. Eşinin damadıyla kaçtığını iddia ettiği oğlu Ramazan ile Esra Erol'da canlı yayınına katılan baba, 2008 yılında evlenen oğlu Ramazan ile gelini Şerife'nin iki çocuğunun bulunduğunu belirtti. Damadı Ramazan ile kızı Leyla'nın da iki çocuğu olduğunu ifade eden baba Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'nun aynı zamanda kendi oğlu Ramazan ile de kuzen olduklarını belirtti. 27 Şubat Esra Erol canlı yayınına telefonla bağlanan Mehmet Amca'nın kızı Leyla her şeyi itiraf etti.

    ESRA EROL'DA CANLI YAYIN İZLE ATV 27 ŞUBAT - TIKLA

    "Görümcem Şerife, eşim Ramazan Soylu ile birliktelik yaşıyor" diyerek gerçeği itiraf eden Leyla Hanım'ın çocukları için ihanete katlandığını belirtmesi Esra Erol ve izleyiciyi derinden üzdü. Hepsi ve daha fazlasını Esra Erol'da canlı yayınında!

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