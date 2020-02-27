Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden itiraf! Esra Erol canlı yayınına katılan Mehmet Bey, damadı Ramazan'ın gelini Şerife'yi kaçırdığını iddia etti, ortalık karıştı. Eşinin damadıyla kaçtığını iddia ettiği oğlu Ramazan ile Esra Erol'da canlı yayınına katılan baba, 2008 yılında evlenen oğlu Ramazan ile gelini Şerife'nin iki çocuğunun bulunduğunu belirtti. Damadı Ramazan ile kızı Leyla'nın da iki çocuğu olduğunu ifade eden baba Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'nun aynı zamanda kendi oğlu Ramazan ile de kuzen olduklarını belirtti. 27 Şubat Esra Erol canlı yayınına telefonla bağlanan Mehmet Amca'nın kızı Leyla her şeyi itiraf etti.

ESRA EROL'DA CANLI YAYIN İZLE ATV 27 ŞUBAT - TIKLA

"Görümcem Şerife, eşim Ramazan Soylu ile birliktelik yaşıyor" diyerek gerçeği itiraf eden Leyla Hanım'ın çocukları için ihanete katlandığını belirtmesi Esra Erol ve izleyiciyi derinden üzdü. Hepsi ve daha fazlasını Esra Erol'da canlı yayınında!