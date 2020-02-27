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    • 27.02.2020 20:09
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    • 27.02.2020 20:11
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    57. son bölüm canlı izle |

    57. bölüm canlı izle! ekranlarında Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta ortalık karışıyor. . bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde Ercüment'in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor! Fekeli'nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova'da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölümü ATV üzerinden izleme seçeneği aşağıda yer alıyor.

    Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm canlı izle

    57. bölüm canlı izle seçeneği bu akşam izleyiciler tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dizinin hayranlarının merakla beklediği yeni bölümde İki ailenin yakınlığı hatta zorunlu konuşmalar için çat kapı bir araya gelişleri, Müjgan'ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli'nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor. Müjgan, Yılmaz'ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? . son bölümü canlı izlemek için aşağıda bulunan ekrana tıklayabilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Ercüment'in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor! Fekeli'nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova'da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Hatta Demir ve Yılmaz kendilerini ortak olarak buluyor.

    BARIŞ RÜZGARI MÜJGAN'DA FIRTINALARA NEDEN OLUYOR

    İki ailenin yakınlığı hatta zorunlu konuşmalar için çat kapı bir araya gelişleri, Müjgan'ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli'nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor.

    MÜJGAN ZÜLEYHA VE HÜNKAR'IN KARŞISINDA

    Müjgan, Yılmaz'ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. Züleyha'ya karşı savaşını açık açık ilan eden Müjgan, dernek toplantısında da Züleyha ve Hünkar'ın karşısına çıkarak, savaşına sosyal hayatta da devam edeceğini gösteriyor.

    GÜLTEN VE ÇETİN MURADINA ERECEK AMA GAFFUR'UN İŞİ ZOR

    Çalkantılı günler sona erince, sıra Gülten'in düğününe de geliyor. İki ailede de kız isteme ve söz telaşı başlıyor. Züleyha, Gülten için gelinlik hazırlığına girişirken, Saniye bohça alışverişine çıkar. Ancak Gaffur'un büyük sırrını öğrenerek eve döner! Saniye'nin dünyayı başına yıkan gerçekler, ilk kez Gaffur'u da büyük bir pişmanlık içine sokacaktır.

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