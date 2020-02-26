Esra Erol'da canlı yayınında evden kaçan Havva Nur Ölçer'in Nurullah Ünlü ile evlendiği ortaya çıktı. Baba Kadir Bey, kızıyla anlı yayında yüzleşirken anne Nazife Hanım'ın feryadı yürek burktu. Esra Erol'da son dakika gelişmesine göre Havva Nur Ölçer'in 2 aylık hamile olduğu bu yüzden evlendiği ortaya çıktı. Havva Nur Ölçer'in Esra Erol2da canlı yayınındaki itirafı herkesi şoke ederken aile öğrendikleri karşısında yıkıldı.

Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mehmet Bey, damadı Ramazan Soylu'nun gelini Şerife Uyanık'ı kaçırdığı iddiası Esra Erol ve izleyicileri şakına döndürdü. Mehmet Bey'in iddiasına göre oğlu Ramazan ile evli olan gelini Şerife Uyanık, kızı Leyla ile evli olan damadı Ramazan Soylu'ya kaçtı. Şerife Uyanık

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 26 ŞUBAT ÇARŞAMBA - TIKLA