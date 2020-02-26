Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.02.2020 17:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2020 17:50
    ABONE OL

    Atv'nin yeni dizisi hangi gün yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

    Atv ekranlarında 1. bölüm fragmanı ile dikkat çeken yeni dizi 'ın hangi gün yayınlanacağı ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Duayen yönetmen Osman Sınav’ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden çok meraklandırdı. İşte Gel Dese Aşk yayın tarihi ve oyuncu kadrosu...

    Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk başlıyor!

    Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden çok meraklandırdı. Yaptığı başarılı işler ile adından sıkça söz ettiren usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi 'ın yayın tarihi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

    GEL DESE AŞK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata, Altan Gördüm, Aslıhan Malbora ve Ayşe Defne Piriçci yer alıyor.

    GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

    GEL DESE AŞK DİZİSİNİN HİKAYESİ NEDİR?

    Görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alan Gel Dese Aşk, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini seyirciyle buluşturacak.

    GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

    GEL DESE AŞK HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

    Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği yönetmen koltuğunu Murat Onbul ve Aslı Kahraman'ın oturduğu Gel Dese Aşk 8 Mart Pazar akşamı Atv ekranlarında.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk hangi gün yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri