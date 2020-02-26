Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden çok meraklandırdı. Yaptığı başarılı işler ile adından sıkça söz ettiren usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Gel Dese Aşk'ın yayın tarihi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

GEL DESE AŞK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata, Altan Gördüm, Aslıhan Malbora ve Ayşe Defne Piriçci yer alıyor.

GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

GEL DESE AŞK DİZİSİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alan Gel Dese Aşk, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini seyirciyle buluşturacak.

GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

GEL DESE AŞK HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği yönetmen koltuğunu Murat Onbul ve Aslı Kahraman'ın oturduğu Gel Dese Aşk 8 Mart Pazar akşamı Atv ekranlarında.