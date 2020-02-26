Kuruluş Osman her hafta çarşamba günü saat 20.00'de milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziye 10. bölümde Yurdaer Okur 'Balgay', Burak Çelik 'Kongar' ve Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle dahil oldu. İzleyiciler ekranları başında Kuruluş Osman'ı takip ederken bu karakterler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Balgay kimdir? Kuruluş Osman Balgay tarihte var mı? Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN'DAKİ MOĞOL BALGAY KİMDİR?

Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Balgay hakkında bu bilgiler dışında pek fazla bilgi bulunmuyor.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.

2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.

KURULUŞ OSMAN 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır. Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi? Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?